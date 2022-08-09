"Глупость несусветная!": Джабарова рассмешили угрозы премьера Эстонии лишить россиян "привилегии" посещать ЕС

Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров иронично отреагировал на призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас лишить россиян "привилегии" посещать страны Евросоюза.

"Глупость несусветная! Это какая ж привилегия посещать Эстонию, извините, которая вообще, по сути, представляет собой такую небольшую страну и которая получила независимость благодаря тому, что СССР распался и её спокойно отпустили, а теперь это привилегия — посещать Эстонию. Вы знаете, я думаю, что наш народ вообще не захочет там бывать после этих слов", — сказал сенатор Лайфу.

Джабаров подчеркнул, что это для эстонцев должно быть привилегией посещать РФ, а не наоборот. Он отметил, что эстонцы — изгои, которые никому не нужны и ещё не понимают, как им будет скучно без россиян.

"Наш народ, откровенно говоря, уже давно не рвётся в Европу, а Европа уже подсчитывает убытки, что наш народ туда не ездит. Там больше миллиарда евро потеряла в этом году Испания, несколько сот миллионов евро потеряла Греция из-за того, что наш народ перестал туда ездить, Италия. И это только начало", — заявил парламентарий.

По его убеждению, россияне скорее поедут в другие интересные места, в которых ещё не были. Помимо путешествий по России Джабаров упомянул о возможности изучения Азии и Африки.