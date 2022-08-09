"Глупость несусветная!": Джабарова рассмешили угрозы премьера Эстонии лишить россиян "привилегии" посещать ЕС
Джабарова рассмешил призыв премьера Эстонии лишить россиян "привилегии" посещать Европу
Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров иронично отреагировал на призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас лишить россиян "привилегии" посещать страны Евросоюза.
"Глупость несусветная! Это какая ж привилегия посещать Эстонию, извините, которая вообще, по сути, представляет собой такую небольшую страну и которая получила независимость благодаря тому, что СССР распался и её спокойно отпустили, а теперь это привилегия — посещать Эстонию. Вы знаете, я думаю, что наш народ вообще не захочет там бывать после этих слов", — сказал сенатор Лайфу.
Джабаров подчеркнул, что это для эстонцев должно быть привилегией посещать РФ, а не наоборот. Он отметил, что эстонцы — изгои, которые никому не нужны и ещё не понимают, как им будет скучно без россиян.
"Наш народ, откровенно говоря, уже давно не рвётся в Европу, а Европа уже подсчитывает убытки, что наш народ туда не ездит. Там больше миллиарда евро потеряла в этом году Испания, несколько сот миллионов евро потеряла Греция из-за того, что наш народ перестал туда ездить, Италия. И это только начало", — заявил парламентарий.
По его убеждению, россияне скорее поедут в другие интересные места, в которых ещё не были. Помимо путешествий по России Джабаров упомянул о возможности изучения Азии и Африки.
Напомним, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала власти стран Евросоюза прекратить выдавать въездные визы россиянам. Она напомнила, что после начала специальной военной операции на Украине Евросоюз закрыл авиасообщение с Россией, но страны Шенгенской зоны продолжают выдавать визы гражданам страны.
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