Психолог назвала страх перелётов игрушечным и объяснила, почему россияне перестали их бояться

На фоне всех происходящих событий в мире страх самолёта стал почти игрушечным, считает клинический психолог Ирина Коржаева. Так в беседе с Лайфом она прокомментировала данные ВЦИОМа, согласно которым россияне теперь меньше боятся авиаперелётов.

"Аэрофобия часто базируется на страхе потери контроля, а так как любой страх — это неизвестность, как только человек понимает, что это, то уже не страшно. Самолёт — это однозначно то, что пассажиры контролировать не могут. И, естественно, неизвестно, что и как будет", — считает эксперт.

Однако за последние несколько лет люди пережили столько, что начали привыкать к неизвестности и невозможности контроля ситуации, на этом фоне страх самолёта стал почти игрушечным. К тому же добавился стимул. Людей попытались ограничить и так в ограниченных возможностях, и многие отреагировали на это неким противостоянием, мол, "буду этим пользоваться, даже если мне это страшно", отметила психолог.

Кроме того, в связи с происходящими событиями огромное количество россиян стали обращать внимание на своё психическое здоровье, в том числе проходить психотерапию, в ходе которой прорабатываются многие вопросы, а с ними различные страхи, в том числе и аэрофобия. При этом избавиться от боязни полётов на самом деле не так сложно.

"Разберитесь, чего именно вы боитесь. Это вы боитесь или вам сказали бояться? Назовите ваш страх, попросите его уже не пугать, а помогать. И придумайте как. Представьте, что вы уже там, на месте, и если вы там себя чувствуете, то смело летите. Наш организм намного мудрее, чем кажется", — порекомендовала собеседница Лайфа.