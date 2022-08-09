Слуцкий посетил СИЗО с пленными азовцами в Еленовке, по которому ударили ВСУ
Леонид Слуцкий с группой иностранных журналистов и экспертов. Обложка © Telegram / ЛДПР
Глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий с группой иностранных журналистов и экспертов прибыл в Еленовку под Донецком, где украинские военные нанесли удар из американских HIMARS по следственному изолятору, в котором находились пленные бойцы нацбатальона "Азов"*.
Леонид Слуцкий с группой иностранных журналистов и экспертов в СИЗО в Еленовке, по которому ударили ВСУ. Видео © Telegram / ЛДПР
"Сегодня с группой международных экспертов под руководством председателя ЛДПР Леонида Слуцкого посетили Еленовку, печально известное СИЗО N 120, в котором содержались украинские военнопленные и которое было уничтожено украинской же артиллерией, чтобы подчистить за собой следы", — говорится в телеграм-канале партии.
Как сообщал Лайф, ранее в Минобороны РФ официально подтвердили, что ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержались пленные украинские военные. Глава ДНР Денис Пушилин убеждён, что ВСУ обстреляли изолятор, чтобы не дать пленным азовцам рассказать правду в ходе допросов. 30 июля МО РФ опубликовало списки погибших и пострадавших в результате удара. Позже в российском оборонном ведомстве заявили, что администрация президента США Джо Байдена несёт ответственность за бойню в Еленовке.
* "Азов" — запрещённая в России террористическая организация.