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9 августа, 11:25

Слуцкий посетил СИЗО с пленными азовцами в Еленовке, по которому ударили ВСУ

<p>Леонид Слуцкий с группой иностранных журналистов и экспертов. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/zhirinovskylive" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЛДПР</a></p>

Леонид Слуцкий с группой иностранных журналистов и экспертов. Обложка © Telegram / ЛДПР

Глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий с группой иностранных журналистов и экспертов прибыл в Еленовку под Донецком, где украинские военные нанесли удар из американских HIMARS по следственному изолятору, в котором находились пленные бойцы нацбатальона "Азов"*.

Леонид Слуцкий с группой иностранных журналистов и экспертов в СИЗО в Еленовке, по которому ударили ВСУ. Видео © Telegram / ЛДПР

"Сегодня с группой международных экспертов под руководством председателя ЛДПР Леонида Слуцкого посетили Еленовку, печально известное СИЗО N 120, в котором содержались украинские военнопленные и которое было уничтожено украинской же артиллерией, чтобы подчистить за собой следы", — говорится в телеграм-канале партии.

Показания погибших в СИЗО в Еленовке азовцев используют в суде

Показания погибших в СИЗО в Еленовке азовцев используют в суде

Как сообщал Лайф, ранее в Минобороны РФ официально подтвердили, что ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержались пленные украинские военные. Глава ДНР Денис Пушилин убеждён, что ВСУ обстреляли изолятор, чтобы не дать пленным азовцам рассказать правду в ходе допросов. 30 июля МО РФ опубликовало списки погибших и пострадавших в результате удара. Позже в российском оборонном ведомстве заявили, что администрация президента США Джо Байдена несёт ответственность за бойню в Еленовке.

* "Азов" — запрещённая в России террористическая организация.

Николь Вербер

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