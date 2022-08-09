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9 августа, 11:16

Трёх голодных детей и их пьяных родителей нашли в заполненной мусором квартире в Подольске

В подмосковном Подольске правоохранители обнаружили троих детей в заполненной мусором, прокуренной квартире, пишет пресс-служба прокуратуры Московской области. Дети проживали в грязи, их, очевидно, не кормили, а родители находились в состоянии алкогольного опьянения. Детей пришлось госпитализировать.

Сама квартира находится в ужасном состоянии: повсюду разбросаны грязные вещи, ползают тараканы. Родителей внесли в протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию детей и поставили на профилактический учёт, чтобы контролировать обстановку в семье. Также проверку организовала местная прокуратура.

"Прокуратура Московской области проводит проверку по факту обнаружения в квартире жилого дома на ул. Пионерской в городском округе Подольск трёх малолетних в возрасте 2, 4 и 12 лет, которые проживали в антисанитарных условиях. По предварительной информации, детей некоторое время не кормили, на момент их обнаружения родители находились в состоянии алкогольного опьянения", — уточнили в пресс-службе ведомства.

Три сахалинца под наркотиками и без прав катали по трассе ребёнка

Три сахалинца под наркотиками и без прав катали по трассе ребёнка

Ранее лишённых прав родителей предложили ставить на учёт, чтобы обезопасить их будущих детей. Также их могут лишить прав за уклонение от уплаты алиментов, злоупотребление своими правами, а также за физическое и психологическое насилие над детьми. Однако подобный эпизод не запрещает родителям заводить новых детей.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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