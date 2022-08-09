Трёх голодных детей и их пьяных родителей нашли в заполненной мусором квартире в Подольске
В подмосковном Подольске правоохранители обнаружили троих детей в заполненной мусором, прокуренной квартире, пишет пресс-служба прокуратуры Московской области. Дети проживали в грязи, их, очевидно, не кормили, а родители находились в состоянии алкогольного опьянения. Детей пришлось госпитализировать.
Сама квартира находится в ужасном состоянии: повсюду разбросаны грязные вещи, ползают тараканы. Родителей внесли в протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию детей и поставили на профилактический учёт, чтобы контролировать обстановку в семье. Также проверку организовала местная прокуратура.
"Прокуратура Московской области проводит проверку по факту обнаружения в квартире жилого дома на ул. Пионерской в городском округе Подольск трёх малолетних в возрасте 2, 4 и 12 лет, которые проживали в антисанитарных условиях. По предварительной информации, детей некоторое время не кормили, на момент их обнаружения родители находились в состоянии алкогольного опьянения", — уточнили в пресс-службе ведомства.
Ранее лишённых прав родителей предложили ставить на учёт, чтобы обезопасить их будущих детей. Также их могут лишить прав за уклонение от уплаты алиментов, злоупотребление своими правами, а также за физическое и психологическое насилие над детьми. Однако подобный эпизод не запрещает родителям заводить новых детей.
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