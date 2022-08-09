"Нас быстро подожгут, нутром чую": Лукашенко рассказал, что случится с Белоруссией без стабильности
Лукашенко: Без стабильности в Белоруссии будет хуже, чем сегодня на Украине
Если в Белоруссии нарушится стабильность, страну "быстро подожгут", будет хуже, чем на Украине. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на заседании правительства.
"Нас быстро подожгут. Целиком. И будет хуже, чем на Украине. Я это нутром чую... Накормлены, напоены, одеты, как в народе говорят, всё пока есть. Но это рухнет в одно мгновение, если мы расслабимся", — подчеркнул он.
Лукашенко добавил, что поэтому сегодня вопросы экономики должны стоять на первом месте, поскольку "будет экономика — всё у нас получится".
Ранее Александр Лукашенко заявил, что "отойдёт от власти", когда так решит народ. При этом он подчеркнул, что знает настроения людей, ведь многие из тех, кто выходил на уличные протесты в 2020 году, поменяли своё мнение. Президент Белоруссии подчеркнул, что, если бы тогда он "всё бросил и ушёл", ситуация в стране сложилась бы даже хуже, чем в соседней Украине.
ТАСС / AP / Nikolay Petrov