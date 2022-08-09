"Нас быстро подожгут, нутром чую": Лукашенко рассказал, что случится с Белоруссией без стабильности

Если в Белоруссии нарушится стабильность, страну "быстро подожгут", будет хуже, чем на Украине. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на заседании правительства.

"Нас быстро подожгут. Целиком. И будет хуже, чем на Украине. Я это нутром чую... Накормлены, напоены, одеты, как в народе говорят, всё пока есть. Но это рухнет в одно мгновение, если мы расслабимся", — подчеркнул он.

Лукашенко добавил, что поэтому сегодня вопросы экономики должны стоять на первом месте, поскольку "будет экономика — всё у нас получится".