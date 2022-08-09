НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 августа, 11:08

"Нас быстро подожгут, нутром чую": Лукашенко рассказал, что случится с Белоруссией без стабильности

Лукашенко: Без стабильности в Белоруссии будет хуже, чем сегодня на Украине

Если в Белоруссии нарушится стабильность, страну "быстро подожгут", будет хуже, чем на Украине. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на заседании правительства.

"Нас быстро подожгут. Целиком. И будет хуже, чем на Украине. Я это нутром чую... Накормлены, напоены, одеты, как в народе говорят, всё пока есть. Но это рухнет в одно мгновение, если мы расслабимся", подчеркнул он.

Лукашенко добавил, что поэтому сегодня вопросы экономики должны стоять на первом месте, поскольку "будет экономика — всё у нас получится".

Лукашенко назвал страну, которая готова "оттяпать" часть Украины, а Белоруссию — проглотить целиком

Лукашенко назвал страну, которая готова "оттяпать" часть Украины, а Белоруссию — проглотить целиком

Ранее Александр Лукашенко заявил, что "отойдёт от власти", когда так решит народ. При этом он подчеркнул, что знает настроения людей, ведь многие из тех, кто выходил на уличные протесты в 2020 году, поменяли своё мнение. Президент Белоруссии подчеркнул, что, если бы тогда он "всё бросил и ушёл", ситуация в стране сложилась бы даже хуже, чем в соседней Украине.

Обложка ©

ТАСС / AP / Nikolay Petrov

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров