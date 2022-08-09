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9 августа, 11:02

Пропавшего в Волгоградской области пятилетнего глухонемого мальчика нашли мёртвым

<p>Пропавший мальчик. Обложка © <a href="https://lizaalert.org/forum/viewtopic.php?f=131&t=59764" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Лиза алерт"</a></p>

Пропавший мальчик. Обложка © "Лиза алерт"

В Волгоградской области в водоёме обнаружено тело пятилетнего слабослышащего мальчика, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. По данным следователей, признаки криминального характера смерти отсутствуют.

"В ближайшее время следователями СКР будет назначен комплекс экспертиз, в ходе проведения которых будет установлена в том числе причина смерти ребёнка. По предварительным данным, мальчик скончался в результате утопления. Расследование продолжается", — сказано в сообщении управления.

Напомним, пятилетний малыш пропал в Волгоградской области в хуторе Медведев. Вечером 8 августа он поехал покататься на велосипеде и не вернулся. Родители пытались найти сына самостоятельно, но это ни к чему не привело. Мальчик — инвалид по слуху и речи.

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Оксана Попова

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