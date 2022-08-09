Пропавшего в Волгоградской области пятилетнего глухонемого мальчика нашли мёртвым
Пропавший мальчик. Обложка © "Лиза алерт"
В Волгоградской области в водоёме обнаружено тело пятилетнего слабослышащего мальчика, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. По данным следователей, признаки криминального характера смерти отсутствуют.
"В ближайшее время следователями СКР будет назначен комплекс экспертиз, в ходе проведения которых будет установлена в том числе причина смерти ребёнка. По предварительным данным, мальчик скончался в результате утопления. Расследование продолжается", — сказано в сообщении управления.
Напомним, пятилетний малыш пропал в Волгоградской области в хуторе Медведев. Вечером 8 августа он поехал покататься на велосипеде и не вернулся. Родители пытались найти сына самостоятельно, но это ни к чему не привело. Мальчик — инвалид по слуху и речи.