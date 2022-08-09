Мэр Вены в беседе с Вованом и Лексусом отказался проводить фестиваль имени Бандеры

Мэр Вены Михаэль Людвиг отказался проводить фестиваль имени Бандеры, однако согласился, что ради "победы над Путиным" у русских в Австрии нужно отобрать имущество, но только руками Еврокомиссии. Об этом он рассказал в беседе с "главой Киева Виталием Кличко", которым оказались российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), продолжающие серию разоблачений мэров европейских столиц.

Вован и Лексус позвонили мэру Вены от лица главы Киева Виталия Кличко. Видео © Telegram / Russiacalling (Вован и Лексус)

"Кличко" предложил австрийскому коллеге провести концерт имени Бандеры в Венской опере. Людвиг ответил, что и без этого в Вене проводится масса благотворительных мероприятий в поддержку Украины. Пранкеры сказали, что надо бы отобрать у русских всё имущество в Австрии и передать Украине.

"Да, некоторые с большими автомобилями и домами, но их не так много. Это богатые люди, но их не так много в Вене. Это большая проблема не только для Вены, но и для всего Европейского союза. И решение этому вопросу должна найти Европейская комиссия", — оправдывался политик.

Тут же "мэр Киева" обвинил его в пророссийской позиции и поддержке Путина за уклончивые ответы. Это вызвало сильный испуг у Людвига и растерянность. Он напомнил о деньгах, отправляемых Австрией в помощь Украине и посетовал, что из-за нейтрального статуса страна не может послать оружие.

"Что вы подразумеваете, когда говорите, что я мэр Путина и России? Я не понимаю этого вопроса..." — ужаснулся Людвиг и в знак солидарности с Киевом несколько раз помахал украинским флагом на камеру в конце беседы.