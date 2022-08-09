В Киеве отказались считать цивилизованными страны, не осудившие Россию

Две трети стран мира придерживаются нейтральной или пророссийской позиции в вопросе конфликта на Украине. Такое заявление сделал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью "Би-би-си"*.

Тем не менее, он отметил, что "гуманистическая и цивилизованная часть мира" признала Россию страной-агрессором и ввела мощные санкции.

"Но две трети мира занимает или нейтральную позицию и ведёт определённые бизнес-коммуникации с Российской Федерацией, или вообще стоит на пророссийских позициях", — отметил Подоляк.