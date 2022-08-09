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Регион
Опубликовано 9 августа 2022, 10:46
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В Киеве отказались считать цивилизованными страны, не осудившие Россию

В офисе Зеленского пожаловались, что две трети стран нейтральны к Украине или поддерживают Россию

Две трети стран мира придерживаются нейтральной или пророссийской позиции в вопросе конфликта на Украине. Такое заявление сделал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью "Би-би-си"*.

Тем не менее, он отметил, что "гуманистическая и цивилизованная часть мира" признала Россию страной-агрессором и ввела мощные санкции.

"Но две трети мира занимает или нейтральную позицию и ведёт определённые бизнес-коммуникации с Российской Федерацией, или вообще стоит на пророссийских позициях", — отметил Подоляк.

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Напомним, что ранее премьер Эстонии Кая Каллас назвала посещение Европы "привилегией", которой должны быть лишены россияне. А до этого Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд на свою территорию всем гражданам России. По его словам, закрытие границ станет "самой важной санкцией".

* Издание признано иноагентом в РФ

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unsplash.com / Anastasiia Krutota

Алексей Берковиц
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