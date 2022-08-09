В Киеве отказались считать цивилизованными страны, не осудившие Россию
В офисе Зеленского пожаловались, что две трети стран нейтральны к Украине или поддерживают Россию
Две трети стран мира придерживаются нейтральной или пророссийской позиции в вопросе конфликта на Украине. Такое заявление сделал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью "Би-би-си"*.
Тем не менее, он отметил, что "гуманистическая и цивилизованная часть мира" признала Россию страной-агрессором и ввела мощные санкции.
"Но две трети мира занимает или нейтральную позицию и ведёт определённые бизнес-коммуникации с Российской Федерацией, или вообще стоит на пророссийских позициях", — отметил Подоляк.
Напомним, что ранее премьер Эстонии Кая Каллас назвала посещение Европы "привилегией", которой должны быть лишены россияне. А до этого Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд на свою территорию всем гражданам России. По его словам, закрытие границ станет "самой важной санкцией".
* Издание признано иноагентом в РФ