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9 августа, 10:36

ВС РФ поразили крупный склад ВСУ, уничтожив более 300 снарядов к РСЗО HIMARS

Российские военные нанесли удар по крупному складу боеприпасов в районе города Умань Черкасской области. В результате было уничтожено более 300 реактивных снарядов к РСЗО HIMARS, а также боеприпасы для гаубиц М777. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием морского базирования большой дальности нанесён удар по крупному складу боеприпасов в районе населённого пункта Умань. Уничтожено более 300 реактивных снарядов к системам залпового огня HIMARS, а также большое количество боеприпасов к американским гаубицам М777", — говорится в сообщении генерал-лейтенанта.

По его словам, за прошедшие сутки Вооружённые силы России также нанесли удар в районе посёлка Вороновица Винницкой области. Высокоточными ракетами был уничтожен действующий заглублённый командный пункт ВСУ.

ВС России уничтожили пункты временной дислокации двух батальонов ВСУ в районе Харькова

ВС России уничтожили пункты временной дислокации двух батальонов ВСУ в районе Харькова

Ранее также стало известно, что российские средства ПВО за сутки перехватили 19 снарядов HIMARS и три баллистические ракеты "Точка-У". Кроме того, в ДНР, Харьковской и Херсонской областях были сбиты семь украинских беспилотников.

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Wikipedia

Александра Васильева

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