В Винницкой области уничтожен действующий командный пункт Воздушных сил Украины

ВС РФ высокоточным оружием уничтожили действующий командный пункт Воздушных сил Украины в Винницкой области. Об этом сообщил на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В результате ударов высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности в районе населённого пункта Вороновица Винницкой области уничтожен действующий заглублённый командный пункт Воздушных сил Украины", — проинформировал он.