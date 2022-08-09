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9 августа, 10:23

В Винницкой области уничтожен действующий командный пункт Воздушных сил Украины

ВС РФ высокоточным оружием уничтожили действующий командный пункт Воздушных сил Украины в Винницкой области. Об этом сообщил на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В результате ударов высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности в районе населённого пункта Вороновица Винницкой области уничтожен действующий заглублённый командный пункт Воздушных сил Украины", — проинформировал он.

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Ранее Лайф сообщал, что российские военные в районе Харькова поразили пункты временной дислокации двух батальонов ВСУ. В результате удара украинские бойцы потеряли 14 единиц автомобильной и бронетанковой техники, а также до 150 солдат.

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flickr.com / Ministry of Defense of Ukraine

Алексей Берковиц

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