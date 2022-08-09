В Винницкой области уничтожен действующий командный пункт Воздушных сил Украины
ВС РФ высокоточным оружием уничтожили действующий командный пункт Воздушных сил Украины в Винницкой области. Об этом сообщил на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"В результате ударов высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности в районе населённого пункта Вороновица Винницкой области уничтожен действующий заглублённый командный пункт Воздушных сил Украины", — проинформировал он.
Ранее Лайф сообщал, что российские военные в районе Харькова поразили пункты временной дислокации двух батальонов ВСУ. В результате удара украинские бойцы потеряли 14 единиц автомобильной и бронетанковой техники, а также до 150 солдат.