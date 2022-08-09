В Кремле пригрозили демилитаризацией заводу "Байрактаров" на Украине, если он будет создан

Если на территории Украины будет создан завод по производству турецких беспилотников "Байрактар", то он попадёт под демилитаризацию и будет уничтожен. Об этом сообщил в беседе с журналистами во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Факт создания такого объекта, который сразу же, конечно, подпадёт под тему демилитаризации, — это, нужно понимать, лишь продлит, наверное, страдания украинцев, но не поможет избежать того, что является целью специальной военной операции", — отметил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что турецкая компания Baykar Makina приобрела на Украине земельный участок под строительство завода. Сообщалось, что на предприятии будут производиться ударные беспилотные летательные аппараты "Байрактар".