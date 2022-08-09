В Кремле пригрозили демилитаризацией заводу "Байрактаров" на Украине, если он будет создан
Если на территории Украины будет создан завод по производству турецких беспилотников "Байрактар", то он попадёт под демилитаризацию и будет уничтожен. Об этом сообщил в беседе с журналистами во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Факт создания такого объекта, который сразу же, конечно, подпадёт под тему демилитаризации, — это, нужно понимать, лишь продлит, наверное, страдания украинцев, но не поможет избежать того, что является целью специальной военной операции", — отметил представитель Кремля.
Ранее стало известно, что турецкая компания Baykar Makina приобрела на Украине земельный участок под строительство завода. Сообщалось, что на предприятии будут производиться ударные беспилотные летательные аппараты "Байрактар".
Вместе с тем ВСУ начали отказываться от западных беспилотников. По словам аналитика Сэмюэла Бендетта, "чудо-оружие" становится всё более неэффективным, так как Россия "улучшила системы защиты и теперь сбивает и глушит многие украинские беспилотники".