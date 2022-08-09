Политолог сравнил с нацизмом призыв Зеленского наказать за "Операцию Z" сразу всех россиян

Украинский президент Владимир Зеленский никого не удивил призывом закрыть въезд во все западные страны для граждан России, а лишь доказал приверженность киевской власти нацистской идеологии. Об этом Лайфу заявил политолог Александр Дудчак, заметив, что такие меры точно не будут "самой важной санкцией" для россиян.

"Зеленский опоздал, введение подобного рода санкций для россиян странами Запада уж точно не является самой важной санкцией, как он говорит. Но от подобных идей веет нацизмом, хотя киевский режим давно доказал свою приверженность нацистской идеологии", — сказал эксперт.

К сожалению, подобные высказывания всё чаще просматриваются в речах политиков ведущих европейских государств, продолжил собеседник Лайфа. К тому же санкции против народа — это уже "полшага Европы в сторону установления фашистской диктатуры", как было в 1930-е годы во времена Третьего рейха.