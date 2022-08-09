Пятилетний глухонемой мальчик уехал кататься на велосипеде и исчез в Волгоградской области

В Волгоградской области в хуторе Медведев пропал пятилетний мальчик Фёдор. Вечером 8 августа он поехал покататься на велосипеде и не вернулся. Родители пытались найти сына самостоятельно, но это ни к чему не привело. Сейчас к поискам ребёнка подключилось более 50 сотрудников полиции, а также добровольцы и отряд "Лиза алерт".

Пропавший мальчик. Фото © VK / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Волгоград

"8 августа в отдел МВД России по Иловлинскому району поступило заявление матери о том, что в хуторе Медведев около 19:30 уехал из дома на велосипеде её пятилетний сын и не вернулся. Более 50 сотрудников полиции, а также добровольцы и представители казачества весь вечер и ночь вели поиски пропавшего ребёнка. С применением служебных собак были обследованы прилегающие территории. В результате вблизи местной речки был обнаружен детский велосипед, ребёнок не обнаружен", — сообщили в ГУ МВД РФ по области.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, мальчик — инвалид по слуху и речи. В день пропажи он был одет в синюю футболку и светлые шорты. Рост 100 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. Все, кому что-либо известно о местоположении ребёнка, могут сообщить информацию Наталье по номеру 8-906-167-94-44.