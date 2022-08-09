Минобороны РФ назвало число воюющих в рядах ВСУ иностранных наёмников

На данный момент на Украине в рядах ВСУ воюют порядка двух тысяч иностранных наёмников, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За почти четыре недели — с 8 июля по 5 августа — в результате наступательных действий российских вооружённых сил и подразделений Народных милиций Донецкой и Луганской народных республик число наёмников на Украине уменьшилось с 2741 до 2192 человек", — сообщил Конашенков.

Офицер также отметил, что за минувшие недели в Незалежную прибыли 175 иностранных наёмников, включая 81 бойца из Грузии.