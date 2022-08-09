ВС России ликвидировали на Украине более 300 наёмников из Польши, Канады, Румынии и США

Российские бойцы при поддержке сил Народной милиции ДНР и ЛНР в ходе спецоперации продолжают отслеживать иностранных наёмников, прибывших на Украину для участия в боевых действиях. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, менее чем за месяц число боевиков значительно сократилось.

"За почти четыре недели — с 8 июля по 5 августа — в результате наступательных действий Российских вооружённых сил и подразделений Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик число наёмников на Украине уменьшилось с 2741 до 2192", — сказал он.

Динамика изменения численности иностранных наёмников на Украине. Фото © Минобороны РФ

По словам Конашенкова, количество прибывающих в Незалежную боевиков не перекрывает потери в их рядах. Так, с начала июля достоверно подтверждено уничтожение 335 иностранных боевиков, а ещё 389 наёмников самостоятельно покинули территорию. В числе погибших больше всего бойцов из Польши — 99 человек. Уничтожено 36 боевиков из Канады, 33 — из Румынии, 21 — из США.