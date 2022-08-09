Батальон ВСУ утратил боеспособность из-за потерь более 340 человек

"В результате активных наступательных действий подразделений российских войск утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады. Потеряв более 340 человек убитыми и ранеными, оставшийся личный состав самовольно покинул занимаемые позиции", — сказал он в ходе брифинга.

Ранее в ходе спецоперации на Украине в результате удара ВКС России по временному пункту дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ на территории сельскохозяйственного предприятия в населённом пункте Артёмовске Донецкой Народной Республики было уничтожено до 130 украинских бойцов. Кроме того, ликвидировано восемь единиц автомобильной и бронетанковой техники противника.