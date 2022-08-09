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9 августа, 10:54

Батальон ВСУ утратил боеспособность из-за потерь более 340 человек

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённым силам России удалось устранить более 340 украинских бойцов 14-й механизированной бригады ВСУ.

"В результате активных наступательных действий подразделений российских войск утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады. Потеряв более 340 человек убитыми и ранеными, оставшийся личный состав самовольно покинул занимаемые позиции", — сказал он в ходе брифинга.

ВС РФ уничтожили бойцов ВСУ на территории ТЭЦ и Карповского сада в Харькове

ВС РФ уничтожили бойцов ВСУ на территории ТЭЦ и Карповского сада в Харькове

Ранее в ходе спецоперации на Украине в результате удара ВКС России по временному пункту дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ на территории сельскохозяйственного предприятия в населённом пункте Артёмовске Донецкой Народной Республики было уничтожено до 130 украинских бойцов. Кроме того, ликвидировано восемь единиц автомобильной и бронетанковой техники противника.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Николь Вербер

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