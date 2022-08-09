Учёные выяснили происхождение найденного в 2010 году в России загадочного метеорита

Обнаруженный в России 12 лет назад метеорит Караванное — это обломок астероида, который образовался в начале истории Солнечной системы и формировался наподобие Земли, считают учёные Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского (ГЕОХИ) РАН совместно с российскими и зарубежными коллегами. Результаты совместного исследования российских и зарубежных геологов опубликованы в международном научном журнале Meteoritics & Planetary Science.

Метеорит принадлежит к редкому типу внеземного вещества — так называемым палласитам группы eagle station (ES). Они состоят из металлического никелистого железа и зелёного прозрачного минерала оливина, эти вещества образовались в астероидах около четырёх с половиной миллиардов лет назад, а затем расплавились за счёт внутреннего тепла.

Расплавленный астероид, в свою очередь, разделялся на металлическое ядро и силикатную оболочку, из которой при остывании получалась оливиновая мантия значительной толщины, объяснили специалисты. Точно так же шло формирование внутреннего строения Земли и планет земной группы.

"Мы определили химический состав металла и оливина в метеорите Караванное. На основе этих данных построили компьютерную модель кристаллизации металла ядра такого астероида при остывании, когда из расплава последовательно вырастают железные кристаллы с различным содержанием химических элементов-примесей", — уточнила научный сотрудник лаборатории метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН Светлана Теплякова в беседе с РИА "Новости".

По её словам, особенность астероида, от которого откололся метеорит Караванное, состоит в том, что он хоть и разделился на ядро и мантию, но сверху осталась оболочка, избежавшая плавления. Теперь учёные могут объяснить одно из загадочных свойств палласитов — универсальный химический состав оливина, сопровождаемый широкими вариациями состава металла.