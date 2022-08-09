Учёные выяснили происхождение найденного в 2010 году в России загадочного метеорита
Обнаруженный в России 12 лет назад метеорит Караванное — это обломок астероида, который образовался в начале истории Солнечной системы и формировался наподобие Земли, считают учёные Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского (ГЕОХИ) РАН совместно с российскими и зарубежными коллегами. Результаты совместного исследования российских и зарубежных геологов опубликованы в международном научном журнале Meteoritics & Planetary Science.
Метеорит принадлежит к редкому типу внеземного вещества — так называемым палласитам группы eagle station (ES). Они состоят из металлического никелистого железа и зелёного прозрачного минерала оливина, эти вещества образовались в астероидах около четырёх с половиной миллиардов лет назад, а затем расплавились за счёт внутреннего тепла.
Расплавленный астероид, в свою очередь, разделялся на металлическое ядро и силикатную оболочку, из которой при остывании получалась оливиновая мантия значительной толщины, объяснили специалисты. Точно так же шло формирование внутреннего строения Земли и планет земной группы.
"Мы определили химический состав металла и оливина в метеорите Караванное. На основе этих данных построили компьютерную модель кристаллизации металла ядра такого астероида при остывании, когда из расплава последовательно вырастают железные кристаллы с различным содержанием химических элементов-примесей", — уточнила научный сотрудник лаборатории метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН Светлана Теплякова в беседе с РИА "Новости".
По её словам, особенность астероида, от которого откололся метеорит Караванное, состоит в том, что он хоть и разделился на ядро и мантию, но сверху осталась оболочка, избежавшая плавления. Теперь учёные могут объяснить одно из загадочных свойств палласитов — универсальный химический состав оливина, сопровождаемый широкими вариациями состава металла.
Также Лайф писал, что японские учёные предположили наличие следов внеземной жизни на астероиде Рюгу. На нём обнаружено свыше 20 видов аминокислот. Их добыли с помощью зонда "Хаябус-2".
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского