В Госдуме увидели безысходность в призыве Зеленского не пускать россиян в страны Запада

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад запретить въезд россиянам от безысходности, так как больше не верит в эффективность санкций, а давить на Москву нужно продолжать. Об этом RT рассказал первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"И если он [Владимир Зеленский] надеется на то, что для россиян это [запрет въезда в страны Запада] станет главной причиной возникновения недовольства внутри страны, то он глубоко заблуждается. Это говорит, что он полностью оторвался от действительности окружающего мира", — заметил депутат.

По его словам, сейчас можно говорить о кризисе власти в Киеве. На Украине накопились внутренние проблемы, у населения возникают вопросы к действующему правительству. Поэтому украинский лидер пытается изменить ситуацию в свою пользу новыми инициативами, демонстрируя активность.