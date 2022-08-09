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9 августа, 11:00

В Госдуме увидели безысходность в призыве Зеленского не пускать россиян в страны Запада

Депутат Чепа увидел безысходность в призыве Зеленского не пускать россиян в страны Запада

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад запретить въезд россиянам от безысходности, так как больше не верит в эффективность санкций, а давить на Москву нужно продолжать. Об этом RT рассказал первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"И если он [Владимир Зеленский] надеется на то, что для россиян это [запрет въезда в страны Запада] станет главной причиной возникновения недовольства внутри страны, то он глубоко заблуждается. Это говорит, что он полностью оторвался от действительности окружающего мира", заметил депутат.

По его словам, сейчас можно говорить о кризисе власти в Киеве. На Украине накопились внутренние проблемы, у населения возникают вопросы к действующему правительству. Поэтому украинский лидер пытается изменить ситуацию в свою пользу новыми инициативами, демонстрируя активность.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд на свою территорию всем гражданам России. Украинский лидер высказал мнение, что закрытие границ станет "самыми важными санкциями".

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Getty Images / John Moore

Татьяна Миссуми

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