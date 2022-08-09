В Госдуме увидели безысходность в призыве Зеленского не пускать россиян в страны Запада
Депутат Чепа увидел безысходность в призыве Зеленского не пускать россиян в страны Запада
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад запретить въезд россиянам от безысходности, так как больше не верит в эффективность санкций, а давить на Москву нужно продолжать. Об этом RT рассказал первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
"И если он [Владимир Зеленский] надеется на то, что для россиян это [запрет въезда в страны Запада] станет главной причиной возникновения недовольства внутри страны, то он глубоко заблуждается. Это говорит, что он полностью оторвался от действительности окружающего мира", — заметил депутат.
По его словам, сейчас можно говорить о кризисе власти в Киеве. На Украине накопились внутренние проблемы, у населения возникают вопросы к действующему правительству. Поэтому украинский лидер пытается изменить ситуацию в свою пользу новыми инициативами, демонстрируя активность.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд на свою территорию всем гражданам России. Украинский лидер высказал мнение, что закрытие границ станет "самыми важными санкциями".
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