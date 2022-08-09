Российские военные за сутки поразили около 130 целей ВСУ

За прошедшие сутки российские военные поразили около 130 целей Вооружённых сил Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, удары наносились оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией.

"Поражены два пункта управления в районах Северска и Очеретина (ДНР), три склада боеприпасов в районах населённых пунктов Красногоровка (ДНР), Жовтневое Николаевской области и Осокоровка Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 123 районах", — сказал он.