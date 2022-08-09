Психиатр назвал ляп Байдена с пиджаком признаком нарастающей деградации мозга

Коронавирус не может разрушить базовые навыки, поэтому кадры, на которых президент США Джо Байден безуспешно пытается надеть пиджак или поймать сползающие с носа очки, говорят о том, что деградация мозга американского лидера нарастает. Об этом Лайфу рассказал врач-психиатр Василий Шуров.

"Ковид не способен нарушить базовые умения, такие как правильное использование одежды. К сожалению, нужно констатировать, что мы видим нарастающую деградацию мозга американского президента, его полную беспомощность, в том числе и бытовую. Особенно не когда его готовят к выступлениям и всё отрепетировано, а в обычных, бытовых ситуациях", — сказал эксперт.

По его мнению, сейчас за Байдена можно быть спокойным, так как у него рядом есть жена, которая всегда вмешается и поможет супругу надеть пиджак или справиться с другой "сложной" задачей. Но в будущем деградация продолжит нарастать, американский лидер будет становиться всё более беспомощным, предупредил Шуров. По его словам, количество подобных ляпов будет расти и с точки зрения логики ни о каком втором сроке Байдена на посту президента речь идти не может. Собеседник Лайфа считает, что сейчас все усилия направлены на то, чтобы Байден "отходил" хотя бы этот срок, "более-менее прилично функционировал" и не смущал американцев своей беспомощностью.