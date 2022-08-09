Китайский дипломат "переименовал" западную демократию в "демобезумие"

Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь в очередной раз высмеял лицемерие западных стран в вопросах демократии. Соответствующий пост появился во вторник на его странице в "Твиттере".

Дипломат опубликовал картинку, символизирующую конфликты в Ираке, Афганистане и на Кубе, в которых Соединённые Штаты Америки заявляли, что используют силу якобы во благо "демократических режимов".

Democracy or democrazy ("Демократия или демобезумие". — Прим. Лайфа), — подписал свой пост Чжао Лицзянь.