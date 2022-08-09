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9 августа, 11:09

Китайский дипломат "переименовал" западную демократию в "демобезумие"

Представитель МИД Китая Лицзянь высмеял демократию Запада одной картинкой

Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь в очередной раз высмеял лицемерие западных стран в вопросах демократии. Соответствующий пост появился во вторник на его странице в "Твиттере".

Фото © Twitter / Lijian Zhao

Фото © Twitter / Lijian Zhao

Дипломат опубликовал картинку, символизирующую конфликты в Ираке, Афганистане и на Кубе, в которых Соединённые Штаты Америки заявляли, что используют силу якобы во благо "демократических режимов".

Democracy or democrazy ("Демократия или демобезумие". — Прим. Лайфа), — подписал свой пост Чжао Лицзянь.

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Обложка ©

Unsplash.com / Luther.M.E. Bottrill

Алексей Берковиц

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