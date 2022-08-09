Волонтёры гуманитарной миссии "Мы вместе" и "Единой России" исполнили мечту женщины-инвалида из села Чкалово Херсонской области. Татьяна оказалась инвалидом из-за неправильно проведённой операции, а потом совсем перестала вставать с кровати.

Волонтёры "Мы вместе" и "Единой России" исполнили мечту женщины-инвалида из Херсонской области. Видео © LIFE

Татьяна Снегирь уже 27 лет прикована к постели, а единственным источником общения для неё является Интернет. Там она и нашла представителей гуманитарной миссии "Единой России" в Херсонской области и обратилась за помощью. Первый раз они навестили её в июле: привезли лекарства, еду и посмотрели условия для проживания.

"Приехали с гумпомощью и увидели условия, в которых Таня живёт. Она мне рассказала, что мечтает о кровати, которая бы помогала поднимать голову. Ну, и вообще, той кровати, на которой она лежала, уже больше 50 лет. Мы решили, что обязательно привезём ей нормальную кровать и противопролежневый матрас", — рассказал депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме, руководитель гуманитарной мисси партии по направлению "Юг" Игорь Кастюкевич.

Автоматическая кровать очень поможет Татьяне, ведь она имеет удобную подвесную ручку и пульт управления, который может менять конфигурацию: делать головной отдел выше или ниже. Она призналась, что раньше вместо ручки использовала тряпочку, но теперь ей будет подниматься гораздо удобнее. Её сиделка говорит, что женщина давно мечтала о такой кровати и писала во многие инстанции, но украинские власти не реагировали.

"Я и не думала, что такое когда-нибудь случится. Читаю, что гуманитарная миссия по сёлам ездит. Думала, нескоро ко мне приедут. Работают с утра до ночи, не до меня… Оказалось, что зря я так думала. Очень переживала, как меня уложат на новой кровати, для меня это событие. Большое спасибо!" — сказала Татьяна.