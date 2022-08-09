Футболист Тигиев признался, что после перехода в "Спартак" его зарплата выросла в 188 раз

Зарплата футболиста Георгия Тигиева после перехода в "Спартак" выросла в 188 раз. Об этом уже бывший защитник московского клуба рассказал в интервью газете "Спорт-Экспресс".

"Во сколько раз у меня увеличилась зарплата после перехода в "Спартак"? Скажу, во сколько раз по сравнению с "Торпедо". Надо считать. В 188 раз. Когда кто-то говорит, что у меня снесло крышу, то я бы просто посмотрел на него на моём месте. Андреев (агент футболиста. — Прим. Лайфа) хотел меня предостеречь, говорил: "Георгий, у тебя будет хорошая зарплата, в Москве много соблазнов". Я отвечал, что это не про меня. Первое время это и было не про меня, а потом как раз таки про меня", — признался футболист.

Он рассказал, что сначала спокойно относился к новой зарплате, а потом "произошёл щелчок" и его понесло. Спортсмен тратил деньги впустую на девушек и развлечения. Несмотря на большой доход, порой снова приходилось занимать. По словам Тигиева, ему сейчас стыдно вспоминать те времена. Но спортсмен уверен, что у него ещё есть время всё исправить, восстановить репутацию и вернуться в профессиональный спорт.

Напомним, за свою карьеру Тигиев успел поиграть за московское "Торпедо", "Анжи", "Крылья Советов" и минское "Динамо". В течение четырёх лет, до 2021-го года, футболист выступал за "Спартак". Сейчас он играет в Медиалиге.