Приём заявок на соискание просветительской премии "Знание" продлили до сентября

Российское общество "Знание" продлило приём заявок на соискание одноимённой просветительской премии до 4 сентября. Об этом во вторник сообщили организаторы конкурса.

По словам гендиректора российского общества "Знание" Максима Древаля, от потенциальных участников уже получено около четырёх тысяч заявок, хотя до окончания приёма остаётся ещё целый месяц. Номинанты были выдвинуты почти из каждого региона, что говорит о большом интересе россиян к просвещению. Судя по тематике инициатив, в обществе наибольший запрос на просветительские проекты в сфере культуры и искусства, науки и истории, а также социальной деятельности.

"Заявки удивляют разнообразием форматов. Помимо классических — журналов, книг, фильмов, подкастов, лекций, курсов, марафонов и фестивалей — есть также такие необычные формы, как региональные арт-выходные, этнокультурная образовательная сеть, беговые экскурсии и даже флешмоб, посвящённый русскому самовару", — поделился он.

Напомним, что премия российского общества "Знание" была учреждена в 2021 году для признания достижений российских деятелей просвещения: преподавателей, лекторов, школьных учителей, блогеров, компаний, СМИ, а также других выдающихся людей и проектов из разных областей. Лауреатами премии станут просветители, просветительские проекты и компании, завоевавшие высокие оценки экспертов и почётного жюри, а также симпатии зрителей.