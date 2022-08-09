ВЦИОМ: Россияне стали меньше бояться авиаперелётов

Россияне стали меньше бояться летать на самолётах. По данным ВЦИОМа, доля страдающих аэрофобией снизилась до 23%, в то время как в 2018 году она составляла 33%. А вот совсем не боятся полётов 73% граждан.

"Боязнь самолётов обусловлена полом и уровнем образования. Женщины подвержены аэрофобии вдвое чаще мужчин (30% vs 15% среди мужчин), граждане с неполным средним образованием — вдвое чаще высокообразованных (37% vs 20% среди имеющих неполное и высшее образование)", — рассказали во ВЦИОМе.

Согласно результатам опроса, пандемия и другие геополитические факторы не отразились на популярности воздушного транспорта: совершали перелёты в последнее время 28% респондентов. Этот показатель всего на 1% меньше, чем четыре года назад, объяснили специалисты. К тому же за восемь лет цифра выросла почти в полтора раза.

Исследование также показало, что россияне в авиаперелётах стали больше ценить комфорт — 24%, но главным преимуществом для них всё равно остаётся скорость прибытия в пункт назначения — 85%.