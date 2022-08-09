В России выявили 16 325 заражений коронавирусом за сутки
В России выявили 16 325 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Об этом информирует в понедельник федеральный оперштаб. При этом 13 092 пациента полностью выздоровели после перенесённой болезни, а 60 человек, к сожалению, скончались. Количество зафиксированных смертей за последние сутки стало максимальным с 25 июня.
Днём ранее в стране зарегистрировали 17 862 случая заражения и 45 смертей, всего с начала пандемии — 18 746 886 и 382 846 соответственно.
Ранее Лайф сообщал, что в Набережных Челнах врачи спасли мужчину, который из-за осложнения после коронавирусной инфекции стремительно терял зрение и даже мог лишиться глаза. У пациента болезнь переросла в эндофтальмит — гнойное воспаление всех внутренних оболочек глазницы. При неблагоприятном исходе это приводит к потере глаза как органа, а иногда и к смерти.