В России выявили 16 325 заражений коронавирусом за сутки

В России выявили 16 325 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Об этом информирует в понедельник федеральный оперштаб. При этом 13 092 пациента полностью выздоровели после перенесённой болезни, а 60 человек, к сожалению, скончались. Количество зафиксированных смертей за последние сутки стало максимальным с 25 июня.

Днём ранее в стране зарегистрировали 17 862 случая заражения и 45 смертей, всего с начала пандемии — 18 746 886 и 382 846 соответственно.