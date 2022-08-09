Армия Китая возьмёт в кольцо Тайвань на новых военных учениях

Китай объявил о проведении новых учений рядом с Тайванем. На этот раз целью Народно-освободительной армии страны будет подготовка к окружению и обороне острова. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

"Военные силы Пекина объявили, что его военно-морской флот и военно-воздушные силы продолжат совместные учения в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня после четырёхдневных беспрецедентных учений с боевой стрельбой. Предстоящие учения должны подготовиться к операциям "совместной обороны" и "совместной блокады острова", — говорится в сообщении издания.