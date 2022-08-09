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9 августа, 08:37

Армия Китая возьмёт в кольцо Тайвань на новых военных учениях

Китай анонсировал новые военные учения по обороне и окружению Тайваня

Китай объявил о проведении новых учений рядом с Тайванем. На этот раз целью Народно-освободительной армии страны будет подготовка к окружению и обороне острова. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

"Военные силы Пекина объявили, что его военно-морской флот и военно-воздушные силы продолжат совместные учения в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня после четырёхдневных беспрецедентных учений с боевой стрельбой. Предстоящие учения должны подготовиться к операциям "совместной обороны" и "совместной блокады острова", — говорится в сообщении издания.

Управление морской безопасности КНР выпустило предупреждение, согласно которому вход в восточные воды острова Нансан в Южно-Китайском море в течение трёх дней будет закрыт с 8:00 до 18:00. Сегодня начнутся тренировки по стрельбе, дату окончания учений вблизи Тайваня Китай не назвал.

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Напомним, китайские военнослужащие начали учения в трёх акваториях вокруг Тайваня 2 августа после того, как на остров прилетела спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. 7 августа в КНР анонсировали проведение регулярных учений к востоку от так называемой серединной линии Тайваньского пролива. Власти Тайваня, в свою очередь, ответили тем же: они анонсировали военные учения с боевыми стрельбами 9 и 11 августа.

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CCTV

Александра Васильева

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