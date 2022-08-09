1 сентября в Донбассе откроется около 1,2 тысячи учебных заведений
В Донецкой и Луганской народных республиках 1 сентября откроется около 1,2 тысячи образовательных учреждений, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"В целом откроется 1,2 тысячи общеобразовательных учреждений, детских садов, учреждений среднего профессионального образования. Поэтому работа идёт в плановом режиме. С каждым днём всё больше записывается в школы, поэтому я не исключаю, что больше откроется", — отметил он в беседе с журналистами.
А ранее в ДНР рассказали, что школы в республике, включая те, что расположены на освобождённой территории, начнут новый учебный год по синхронизированным с Россией образовательным программам. Дети, которые обучались только на украинском языке, будут переходить на новую программу постепенно.
ТАСС / Михаил Терещенко