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9 августа, 11:26

1 сентября в Донбассе откроется около 1,2 тысячи учебных заведений

В Донецкой и Луганской народных республиках 1 сентября откроется около 1,2 тысячи образовательных учреждений, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"В целом откроется 1,2 тысячи общеобразовательных учреждений, детских садов, учреждений среднего профессионального образования. Поэтому работа идёт в плановом режиме. С каждым днём всё больше записывается в школы, поэтому я не исключаю, что больше откроется", отметил он в беседе с журналистами.

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А ранее в ДНР рассказали, что школы в республике, включая те, что расположены на освобождённой территории, начнут новый учебный год по синхронизированным с Россией образовательным программам. Дети, которые обучались только на украинском языке, будут переходить на новую программу постепенно.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Александра Вишнякова

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