В Калуге жених с тестем и другом избили полицейских на свадьбе

В Калуге гости праздновали свадьбу молодых, однако в итоге трое из них оказались задержаны сотрудниками полиции. Как сообщили в региональном СУ СК России, мужчины напали на двух правоохранителей.

Всё произошло 6 августа во время празднования торжественного мероприятия. В какой-то момент в банкетном зале между гостями завязалась словесная перепалка, которая позже перешла в драку. Администратор вызвала полицию, однако приехавшие сотрудники только раззадорили драчунов. Правоохранители попытались задержать буйных, однако жених, его тесть и их общий друг с кулаками набросились на них. В итоге, чтобы остановить неадекватов, один из сотрудников выстрелил в воздух.

Как пишет "Лента.ру", пьяные мужчины не участвовали в изначальном конфликте, а напали только на полицейских, пытаясь задушить одного из них. При этом использование табельного оружия признано законным. В настоящее время мужчины задержаны, причём в ходе допроса они свою вину отрицали. Возбуждено уголовное дело по статье 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") УК РФ.