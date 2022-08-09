В Калуге жених с тестем и другом избили полицейских на свадьбе
В Калуге гости праздновали свадьбу молодых, однако в итоге трое из них оказались задержаны сотрудниками полиции. Как сообщили в региональном СУ СК России, мужчины напали на двух правоохранителей.
Всё произошло 6 августа во время празднования торжественного мероприятия. В какой-то момент в банкетном зале между гостями завязалась словесная перепалка, которая позже перешла в драку. Администратор вызвала полицию, однако приехавшие сотрудники только раззадорили драчунов. Правоохранители попытались задержать буйных, однако жених, его тесть и их общий друг с кулаками набросились на них. В итоге, чтобы остановить неадекватов, один из сотрудников выстрелил в воздух.
Как пишет "Лента.ру", пьяные мужчины не участвовали в изначальном конфликте, а напали только на полицейских, пытаясь задушить одного из них. При этом использование табельного оружия признано законным. В настоящее время мужчины задержаны, причём в ходе допроса они свою вину отрицали. Возбуждено уголовное дело по статье 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") УК РФ.
Ранее Лайф рассказывал о массовой драке в городе Мурино Ленинградской области, которая закончилась стрельбой. В результате задержаны и доставлены в отделение полиции пять человек. Среди них — блогер, боец MMA Артём Тарасов. На улице было найдено 11 гильз, три газовых баллончика и нож. За медицинской помощью обратился только один из участников потасовки, у него раны на лице, груди и ноге. По факту драки со стрельбой возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
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