Последние 30 лет в мире господствовала западная повестка, которая под прикрытием свободы слова порождала глумление над русской культурой и десакрализацию её истории, считает командир казачьего отряда "Дон" Николай Дьяконов. По его мнению, Украина поддалась этому западному влиянию, но ей пора остановиться и вернуться домой, в Россию.

"Поддавшись злобному влиянию коварных наследников западной Римской империи, перенявших извращённый ум и звериную жестокость, утверждающих собственное величие через разжигание кровавых войн по всему миру, часть нашего народа обратила оружие на нас, свою родню. Наказать военных преступников и предателей, вернуть тех, кто ещё не зашёл далеко на сторону зла, к мирному созидательному труду — вот наша цель", — написал атаман в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что сейчас происходит исторический момент: Россия возвращает свои земли. Казак призвал Украину вернуться к истокам, выбрать "правильную сторону" и начать строить вместе с РФ "общий гостеприимный дом".