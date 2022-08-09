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Опубликовано 9 августа 2022, 11:38

Атаман казачьего отряда "Дон" призвал Украину вернуться домой — в Россию

Последние 30 лет в мире господствовала западная повестка, которая под прикрытием свободы слова порождала глумление над русской культурой и десакрализацию её истории, считает командир казачьего отряда "Дон" Николай Дьяконов. По его мнению, Украина поддалась этому западному влиянию, но ей пора остановиться и вернуться домой, в Россию.

"Поддавшись злобному влиянию коварных наследников западной Римской империи, перенявших извращённый ум и звериную жестокость, утверждающих собственное величие через разжигание кровавых войн по всему миру, часть нашего народа обратила оружие на нас, свою родню. Наказать военных преступников и предателей, вернуть тех, кто ещё не зашёл далеко на сторону зла, к мирному созидательному труду — вот наша цель", — написал атаман в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что сейчас происходит исторический момент: Россия возвращает свои земли. Казак призвал Украину вернуться к истокам, выбрать "правильную сторону" и начать строить вместе с РФ "общий гостеприимный дом".

В России появится Северо-Западное казачье войско
В России появится Северо-Западное казачье войско

Ранее Лайф писал, что в России будет сформирована добровольческая казачья бригада. Ряды пополнит около 150 представителей Терского войскового казачьего общества для участия в выполнении боевых задач по демилитаризации и денацификации Украины.

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Александра Васильева
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