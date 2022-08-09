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9 августа, 14:04

Польша пригрозила сместить главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен

The Guardian: Правящая партия Польши пригрозила сместить главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен

Правящая в Польше Национал-консервативная партия резко ужесточила риторику в отношении Брюсселя. Генеральный секретарь политсилы Кшиштоф Соболевский намерен добиться увольнения Урсулы фон дер Ляйен с поста председателя Еврокомиссии из-за отказа выделить средства на борьбу с пандемией. Об этом сообщает The Guardian.

"Если руководство ЕС попытается прижать нас к стенке, у нас не будет другого выбора, кроме как вытащить всё оружие из нашего арсенала и ответить око за око", — сообщил Соболевский.

Более того, он пригрозил сместить с поста главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен. По его словам, если Польше не выделят деньги, то Варшава подаст на ЕК в суд, "наложит вето на инициативы ЕС и создаст коалицию для смещения действующей главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и её коллегии комиссаров".

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Также ранее Лайф сообщал, что Польша продолжит добиваться репараций от Германии за ущерб, нанесённый во время Второй мировой. Как заявил глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, Польша должна твёрдо отстаивать интересы и знать, каковы они на самом деле.

Обложка ©

Getty Images / Thierry Monasse

Оксана Попова

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