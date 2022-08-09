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Опубликовано 9 августа 2022, 13:55
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Силы ДНР и ЛНР при поддержке ВС России начали зачистку завода Knauf в Соледаре

Бойцы Народной милиции в ДНР и ЛНР ведут бои с украинскими военными в Соледаре при поддержке артиллерии и российской авиации. Столкновения происходят в районе завода Knauf, передают корреспонденты РИА "Новости".

"Вот завод, с этой стороны — песочный карьер. <...> Уже на третьей улице наши, завод начали потихоньку зачищать", — сообщил разведчик отдельного батальона Народной милиции Луганской Народной Республики.

Как сообщают союзные силы, ВСУ минируют подходы к населённому пункту противопехотными фугасными минами нажимного действия "Лепесток", ведут контрбатарейную борьбу, мешая работе артиллерии и пытаясь подавить её, а также глушат беспилотники при помощи средств радиоэлектронной борьбы. При этом известно, что ВСУ соорудили себе укрытия в соляных рудниках.

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии под контроль территории завода Knauf в Соледаре Донецкой Народной Республики. Также он добавил, что союзные войска планомерно, путём грамотного и неспешного ведения боя "продвигаются на оккупированную территорию" и вынуждают противника тем самым покинуть укреплённые позиции.

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ТАСС / Владимир Гердо

Николь Вербер
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