Бойцы Народной милиции в ДНР и ЛНР ведут бои с украинскими военными в Соледаре при поддержке артиллерии и российской авиации. Столкновения происходят в районе завода Knauf, передают корреспонденты РИА "Новости".

"Вот завод, с этой стороны — песочный карьер. <...> Уже на третьей улице наши, завод начали потихоньку зачищать", — сообщил разведчик отдельного батальона Народной милиции Луганской Народной Республики.

Как сообщают союзные силы, ВСУ минируют подходы к населённому пункту противопехотными фугасными минами нажимного действия "Лепесток", ведут контрбатарейную борьбу, мешая работе артиллерии и пытаясь подавить её, а также глушат беспилотники при помощи средств радиоэлектронной борьбы. При этом известно, что ВСУ соорудили себе укрытия в соляных рудниках.