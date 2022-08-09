В офисе Зеленского раскрыли данные о ежедневных потерях ВСУ

Потери Вооружённых сил Украины оцениваются в 30–50 бойцов в день. Такие данные озвучил во вторник советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью "Би-би-си"*.

"Я думаю, что где-то 30–50 человек", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

При этом украинский чиновник отметил, что данный показатель сократился в 2,5–3 раза от ежедневных потерь в 100–200 человек убитыми, о которых он заявлял ранее.

Отметим, что ранее в украинских телеграм-каналах распространилась информация о 190 тысячах погибших и раненных в специальной военной операции. По мнению военного эксперта Михаила Онуфриенко, эта цифра правдоподобна и можно говорить, что даже занижена, потому что до начала военных действий численность всех подразделений ВСУ оценивалась в 600 тысяч человек.