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9 августа, 13:27

Жительница Салехарда толкнула под автобус коляску с дочерью-инвалидом

В Салехарде женщина толкнула под автобус коляску с дочерью-инвалидом, которая перевернулась, и девочка осталась беспомощно лежать на проезжей части. Транспорт не успел совершить наезд, ребёнок жив. О случившемся пишет kp.ru.

В Салехарде мать толкнула коляску с дочерью-инвалидом под автобус. Видео © VK / ЧП Ямал

"Женщина с ребёнком бросала коляску под все машины. И под мой автобус тоже, получается. Вот такая ситуация произошла", поделился водитель автобуса.

Инцидент произошёл накануне вечером на глазах у большого количества очевидцев. После падения коляски женщина не давала подойти к ребёнку, чтобы оказать ему помощь, при этом сама она состоянием лежащей на асфальте и плачущей дочери не интересовалась.

Полиция отправила нарушительницу на медицинское освидетельствование, а девочка доставлена в больницу. По словам медиков, у неё нет серьёзных травм, но за её состоянием продолжат следить.

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Обложка ©

VK / ЧП Ямал

Татьяна Миссуми

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