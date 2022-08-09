Россиянка оставила пятилетнюю дочь на сутки в запертой квартире без еды
В Иркутске с балкона спасли голодную пятилетнюю девочку, запертую матерью на сутки
Иркутские полицейские сняли с балкона пятилетнюю девочку, которая сутки просидела дома одна. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России. Трагедии удалось избежать благодаря неравнодушному гражданину, который вовремя заметил малышку.
Кадры спасения малышки. Видео © VK / Полиция Иркутской области. МВД
Инцидент произошёл накануне. В экстренную службу позвонил мужчина и сообщил, что на балконе четвёртого этажа многоэтажного дома долгое время стоит маленькая девочка. Сотрудники незамедлительно выехали на место, но попасть в квартиру не смогли: дверь была заперта, а специалистам никто не открывал.
"Полицейские вызвали сотрудников МЧС России со специальным транспортом с выдвижной лестницей. По ней сотрудник полиции забрался на балкон и вызволил ребёнка. При этом девочка рассказала, что очень хочет есть и давно находится одна. Взрослых дома не оказалось. Как выяснили полицейские, накануне вечером мать ушла из дома, заперев за собой дверь и оставив ребёнка в одиночестве", — рассказали в УМВД РФ по Иркутской области.
Что касается матери девочки, то она уже неоднократно попадала в объектив полицейских. На этот раз в её отношении составлен протокол за ненадлежащий контроль за поведением ребёнка и неисполнение родительских обязанностей.
Ранее Лайф рассказывал, что в подмосковном Щёлкове мать узнала о гибели выпавшей из окна десятого этажа двухлетней дочери, прочитав об этом в общедомовом чате. Малышка пробила москитную сетку и упала на козырёк первого этажа.
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Кадр из видео / VK / Полиция Иркутской области. МВД