Россиянка оставила пятилетнюю дочь на сутки в запертой квартире без еды

Иркутские полицейские сняли с балкона пятилетнюю девочку, которая сутки просидела дома одна. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России. Трагедии удалось избежать благодаря неравнодушному гражданину, который вовремя заметил малышку.

Кадры спасения малышки. Видео © VK / Полиция Иркутской области. МВД

Инцидент произошёл накануне. В экстренную службу позвонил мужчина и сообщил, что на балконе четвёртого этажа многоэтажного дома долгое время стоит маленькая девочка. Сотрудники незамедлительно выехали на место, но попасть в квартиру не смогли: дверь была заперта, а специалистам никто не открывал.

"Полицейские вызвали сотрудников МЧС России со специальным транспортом с выдвижной лестницей. По ней сотрудник полиции забрался на балкон и вызволил ребёнка. При этом девочка рассказала, что очень хочет есть и давно находится одна. Взрослых дома не оказалось. Как выяснили полицейские, накануне вечером мать ушла из дома, заперев за собой дверь и оставив ребёнка в одиночестве", — рассказали в УМВД РФ по Иркутской области.

Что касается матери девочки, то она уже неоднократно попадала в объектив полицейских. На этот раз в её отношении составлен протокол за ненадлежащий контроль за поведением ребёнка и неисполнение родительских обязанностей.