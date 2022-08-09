Очевидцы сняли момент взрыва близ села Новофёдоровка в Сакском районе Крыма. На кадрах видно, как столбы дыма поднимаются над аэродромом ВС РФ. После этого слышен ещё один взрыв, звук которого напугал местных жителей.

По данным телеграм-канала Mash, всего прозвучало четыре взрыва. Местные сообщают, что раз в минуту слышат что-то похожее на детонацию снарядов. Официальной информации о произошедшем пока нет.