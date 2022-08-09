Диетолог предупредила о риске развития рака из-за семечек

Даже обычные семечки подсолнуха могут таить в себе угрозу для организма человека. Поэтому при желании пощёлкать необходимо помнить несколько правил. О них и нежелательных последствиях такого перкуса в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова.

Хоть семечки и не считаются полноценной едой, однако по калорийности могут даже превзойти некоторые блюда. Например, в 100 граммах может содержаться до 700 килокалорий. Так что не стоит щёлкать их безмерно, иначе лишние килограммы не заставят себя ждать, отметила врач. Кроме того, употребление жареных семечек в большом количестве может спровоцировать возникновение онкологического заболевания.

"Если для обжарки семечек использовали плохое растительное масло или это масло использовалось несколько раз, как иногда бывает на производстве, то есть высокий риск образования канцерогенов в этом продукте. То есть в семечках могут появиться те вещества, которые вызывают развитие онкологических заболеваний", — пояснила диетолог.

Также важно помнить о необходимости есть семечки в умеренном количестве. Для человека может быть много и одного пакетика. Самая приемлемая доза потребления — не более 30 граммов за раз, уточнила Залетова.