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Регион
Опубликовано 9 августа 2022, 12:59
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В Запорожской области показали последствия ночного удара ВСУ по Токмаку

ВСУ ночью нанесли массированный удар по Токмаку. Об этом заявил в соцсетях член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, в городе уничтожены объекты гражданской инфраструктуры.

Последствия удара ВСУ по Токмаку. Видео © Telegram / Владимир Рогов

"К счастью, жертв среди населения нет. Повреждены и уничтожены объекты гражданской инфраструктуры. Количество повреждённых объектов и характер разрушений уточняются. Проводится оценка нанесённого ущерба", — сообщил Рогов.

По его оценкам, ВСУ атаковали Токмак, чтобы отомстить за подготовку к проведению референдума, потому что делегации из Токмака, Волчанска и Черниговки были одними из самых активных на прошедшем вчера голосовании.

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Ранее в центре города Токмака Запорожской области подняли российский флаг. Губернатор Олег Мельниченко заявил, что российский флаг в скором времени поднимут и в других населённых пунктах района, в том числе задействовав для этого культурные и образовательные учреждения.

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Telegram / Владимир Рогов

Анатолий Симоненко
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