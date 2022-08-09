В Запорожской области показали последствия ночного удара ВСУ по Токмаку
ВСУ ночью нанесли массированный удар по Токмаку. Об этом заявил в соцсетях член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, в городе уничтожены объекты гражданской инфраструктуры.
Последствия удара ВСУ по Токмаку. Видео © Telegram / Владимир Рогов
"К счастью, жертв среди населения нет. Повреждены и уничтожены объекты гражданской инфраструктуры. Количество повреждённых объектов и характер разрушений уточняются. Проводится оценка нанесённого ущерба", — сообщил Рогов.
По его оценкам, ВСУ атаковали Токмак, чтобы отомстить за подготовку к проведению референдума, потому что делегации из Токмака, Волчанска и Черниговки были одними из самых активных на прошедшем вчера голосовании.
Ранее в центре города Токмака Запорожской области подняли российский флаг. Губернатор Олег Мельниченко заявил, что российский флаг в скором времени поднимут и в других населённых пунктах района, в том числе задействовав для этого культурные и образовательные учреждения.
Telegram / Владимир Рогов