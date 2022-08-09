В Запорожской области показали последствия ночного удара ВСУ по Токмаку

ВСУ ночью нанесли массированный удар по Токмаку. Об этом заявил в соцсетях член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, в городе уничтожены объекты гражданской инфраструктуры.

Последствия удара ВСУ по Токмаку. Видео © Telegram / Владимир Рогов

"К счастью, жертв среди населения нет. Повреждены и уничтожены объекты гражданской инфраструктуры. Количество повреждённых объектов и характер разрушений уточняются. Проводится оценка нанесённого ущерба", — сообщил Рогов.

По его оценкам, ВСУ атаковали Токмак, чтобы отомстить за подготовку к проведению референдума, потому что делегации из Токмака, Волчанска и Черниговки были одними из самых активных на прошедшем вчера голосовании.