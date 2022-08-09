Лидерам США, Великобритании и Франции "вручили" медали "За возрождение фашизма"

Женское движение "Катюша" отправило каждому лидеру европейских стран, поставляющим оружие на Украину, медали "За возрождение фашизма". "Награды", изготовленные из настоящих осколков боевых снарядов, получили Германия, США, Великобритания, Франция и другие государства, поддерживающие киевский режим.

Девушки движения "Катюша" записали обращение. Видео © Telegram / Мягкая сила

Собранные металлические части обработаны таким образом, чтобы они напоминали "медаль", но всё ещё оставались оплавленным осколком снаряда. На аверсе и реверсе "награды" нанесена гравировка "За возрождение фашизма" и разбитый символ неонацистского батальона "Азов"*, окружённый звёздами с флага Евросоюза.







"Русские солдаты и офицеры, сражаясь, проявляют чудеса храбрости и героизма. Получают боевые награды за то, что хотят остановить войну, развязанную восемь лет назад. Было бы несправедливо, если бы "наград" были лишены те, кто начал эту войну. Кто поддерживал и растил фашизм. Учил убивать женщин, детей и стариков. Потому мы решили исправить эту несправедливость и учредили "медаль за возрождение фашизма". Мир обязан знать тех, кто это сделал. И эта неотвратимая "награда" должна найти своих "героев", — заявила активистка движения Валентина Бельченко.

Ранее в тульском ЦПКиО имени Белоусова участницы женского движения "Катюша" провели показ образцов "одежды со смыслом" для разных сезонов. Мероприятие посвящено главному дню всех десантников — Дню ВДВ, который отмечается 2 августа, а коллекция называется "Вдребезги в десантника". В ней есть платья-тельняшки с украшениями в стиле аксельбанта, футболки с принтами о любви к ВДВ, свитшоты и многое другое. А жемчужиной коллекции стало стилизованное свадебное платье, сделанное из парашюта.