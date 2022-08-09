Навка сочла отвратительными планы Литвы лишить фигуристов Дробязко и Ванагаса гражданства

Предложение некоторых представителей Сейма Литвы лишить гражданства фигуристку Маргариту Дробязко и её партнёра Повиласа Ванагаса за участие в российском ледовом шоу отвратительно, так как оно в очередной раз демонстрирует проявление слепой ненависти властей страны к РФ. Об этом заявила сама организатор представления, отечественная фигуристка Татьяна Навка.

"Это абсолютно отвратительно. Великие спортсмены дарят своим искусством, творчеством, талантом огромную радость, невероятные эмоции, делают мир чище, ведь искусство — лекарство для душ. Люди, которые хотят лишить тех, кто защищал честь их страны на международных соревнованиях, на Олимпийских играх, наград и гражданства, вызывают у меня презрение. Я не говорю о тех, кто по-настоящему любит своих спортсменов, я говорю о людишках, сидящих там у власти", — сказала Навка в беседе с "РБК Спорт".

По её мнению, решение о лишении фигуристов государственных наград должно принимать не правительство страны.