ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 августа 2022, 12:47
4481

Офис Зеленского раскрыл цель заявлений о контрнаступлении ВСУ на Херсон

Заявления киевских властей о контрнаступлении ВСУ на Херсон являются частью информационно-психологической операции. Об этом украинской службе Би-би-си рассказал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

"Была ли это информационно-психологическая операция? Безусловно, сегодня все публичные комментарии — это часть информационно-психологической операции", — пояснил Подоляк.

Он также отметил, что ключевая задача "креативной войны", которую ведёт Украина, — это деморализовать войска РФ.

Почему ВСУ торопятся отбить Херсонскую область к сентябрю
Почему ВСУ торопятся отбить Херсонскую область к сентябрю

Ранее Лайф писал о том, почему ВСУ заявляют о начале контрнаступления на Херсон в пик "сезона ликвидации" командиров.

BannerImage

ТАСС / Федосеев Лев

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar