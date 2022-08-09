Офис Зеленского раскрыл цель заявлений о контрнаступлении ВСУ на Херсон

Заявления киевских властей о контрнаступлении ВСУ на Херсон являются частью информационно-психологической операции. Об этом украинской службе Би-би-си рассказал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

"Была ли это информационно-психологическая операция? Безусловно, сегодня все публичные комментарии — это часть информационно-психологической операции", — пояснил Подоляк.

Он также отметил, что ключевая задача "креативной войны", которую ведёт Украина, — это деморализовать войска РФ.