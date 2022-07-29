Почему ВСУ заявляют о начале контрнаступления на Херсон в пик "сезона ликвидации" командиров Оглавление Карта спецоперации России на Украине Закон бумеранга Дно во множественном числе Какова вероятность контрнаступления Украины Потери среди командования ВСУ приблизились к критической отметке. Кто в таком случае будет организовывать генеральное наступление, о котором с завидным постоянством говорит Киев? 18464 18464 Фото © Getty Images / Wolfgang Schwan / Anadolu Agency

Карта спецоперации России на Украине

По данным британской разведки, контрнаступление Украины в Херсонской области уже началось и набирает обороты. Британцы утверждают, что ВСУ заняли плацдарм к югу от реки Ингулец.

28 июля экс-депутат Верховной рады Илья Кива, находящийся в оппозиции к режиму Зеленского, высказал предположение, что ВСУ планируют напасть на Херсон 10 августа. По его словам, военкоматы по всей Украине собирают молодых людей, чтобы бросить их в атаку. Информация вступает в противоречие с рядом обстоятельств.

27 июля Воздушно-космические силы России уничтожили восемнадцать офицеров управления и командиров подразделений 56-й отдельной мотопехотной бригады (ОМБР) ВСУ, базировавшейся северо-западнее Донецка. Это очередной крупный удар по скоплению офицеров, отвечающих за важные направления украинской армии. Можно сказать, с конца весны высшее командование ВСУ методично выводится из игры. 30 мая ВКС России ударили ракетами по пункту управления группировки "Юг" в Новом Буге, что привело к гибели свыше 30 офицеров, в том числе трёх генералов.

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14 июля ВКС РФ нанесли удар "Калибрами" по гарнизонному Дому офицеров в Виннице, где проходило совещание командования ВВС Украины с поставщиками вооружений из НАТО. В ходе операции были ликвидированы ведущие офицеры ВВС Украины. Среди них — подполковник Константин Пузыренко, отвечавший за планирование и проведение боевых операций, а также полковники Дмитрий Бурдико и Олег Макарчук, которые возглавляли службу вооружения и логистики ВВС Украины.

Закон бумеранга

27 июля удар ВКС РФ не только обрушил остатки вражеской логистики, но и стал возмездием для украинских военных преступников. Предполагается, что среди погибших — командир 56-й бригады ОМБР ВСУ полковник Сергей Сирченко, а также начальник штаба.

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Следственный комитет РФ подтвердил , что 6–7 мая Сирченко отдавал приказы об обстрелах из тяжёлых видов орудий Горловки, Донецка, Докучаевска и Ясиноватой Донецкой Народной Республики. Удары производились целенаправленно по гражданской инфраструктуре. Только в результате обстрела Ясиноватой были повреждены не менее 20 жилых домов и здание завода ЯМЗ, погибла мирная жительница, и ещё пять человек, в том числе ребёнок, были ранены.

В общей сложности только за одним Сирченко числится не менее 26 эпизодов террора против мирных жителей. За многие обстрелы Донецка и других городов ДНР и ЛНР отвечал именно он. Не исключено, что и остальные офицеры, уничтоженные 27 июля, причастны к военным преступлениям. По мнению экспертов, 56-я ОМБР ВСУ занималась удержанием позиций на второстепенных направлениях, а основной её специализацией был террор. Об этом свидетельствует и состав бригады — изначально соединение было собрано из 21-го, 23-го и 37-го батальонов территориальной обороны. В мае 2015 года 56-я ОМБР была передана в распоряжение руководителя сектора "М" для участия в АТО. Примечательно, что в ноябре 2016 года данная бригада получила пункт постоянной дислокации в Мариуполе.

27 июля ВСУ также лишились опытного пилота, начальника разведки 299-й бригады тактической авиации ВВС Украины майора Александра Кукурбы. Он ходил в любимчиках у Зеленского, и в апреле 2022 года ему было присвоено звание героя Украины.

— 160 украинским воинам я присвоил звание героя Украины. И среди них — одному из самых эффективных украинских лётчиков майору Александру Кукурбе… Вчера майор Кукурба погиб в бою. Это был его сотый боевой вылет, — откликнулся на смерть майора президент Украины Владимир Зеленский.

Александр Кукурба и Владимир Зеленский Фото © President.gov.ua

По некоторым данным, Кукурбу собирались в числе первых обучать пилотированию истребителей F-15 и F-16 в США. На обучение Кукурбы и ещё нескольких офицеров ВВС Пентагон планировал выделить 100 млн долларов, а первый "семестр" должен был стартовать в 2023 году. Героя Украины Кукурба тоже получил не просто так — в наградном листе прописана формулировка: "За уничтожение сотен оккупантов". Но дело не только в этом. Кукурба — своего рода символ ВВС Украины. Подобно тому как в Третьем рейхе слагали легенды об асах Люфтваффе — "золотом мальчике" Хайнце Шмидте и "терминаторе Геринга" Отто Киттеле, Кукурбе зачастую приписывали подвиги, проверить которые не представляется возможным. Но то, что он был опасным противником и что в конечном счёте "награда нашла своего героя", — факт.

Все вышеперечисленные эпизоды с уничтожением украинского офицерства складываются в неприятную для Киева картину. Но сначала стоит выслушать мнение иностранных наёмников, которым уж точно нет резона делать хорошую мину при плохой игре.

Дно во множественном числе

25 июля американское издание Ishgal опубликовало интервью , взятое у десяти иностранных наёмников, воевавших на стороне ВСУ. По просьбе интервьюируемых все имена заменены на псевдонимы.

— Разрыв между тем, как война подаётся в СМИ, и реальностью просто смехотворен. Налицо недостаток подготовки и организации украинских военных… Какое-то время я работал в госпитале, и меня расстраивало, что большинство ранений были связаны с дружественным огнём, — делится 23-летний британский наёмник Сэм. По словам его коллеги Стива, который привлечён в качестве военного и медицинского инструктора, на дружественный огонь приходится не менее 50% ранений.

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Стив, ранее воевавший на Ближнем Востоке и в Африке, отметил, что нигде не видел такого уровня коррупции, как на Украине. Он возмущён , как украинское командование обращается с западной военной помощью, сплавляя большую часть оружия на чёрный рынок. Британский инструктор Майк подтверждает сказанное.

— Абсолютно всё — ракеты "Джавелин", другие ракеты, автомобили, винтовки, боеприпасы, гранаты — всё украдено, — жалуется британец. Он поделился, что у наёмников нет проблем с оружием, пайком и бензином только потому, что они получают всё необходимое по другим каналам, вне официального западного трафика.

30-летний ветеран канадской армии Шон отметил , что несмотря на то, что его предупреждали о хаосе, царящем в рядах украинской армии, он ошеломлён уровнем коллапса и неразберихи.

— Подразделения, которым нужно противотанковое оружие, его не имеют, а в подразделениях, которым оно без надобности, оно есть. Уровень дерьма здесь зашкаливает, — жалуется наёмник Шон.

Шон отметил, что энтузиазм самих наёмников сводится на нет нулевым боевым настроем украинских солдат.

— Подавляющее большинство украинской армии сожжено или уничтожено. Редкие из уцелевших подразделений готовы идти в наступление. Они сильно испуганы и вымотаны, о чём пытаются донести своей власти. Украинская армия выгорает. Произошла потеря динамики. То, что начиналось как отдых и перезагрузка, превратилось в стагнацию и деградацию, — добавляет канадский наёмник Шон.

Какова вероятность контрнаступления Украины

За день до интервью стало известно, что общее число убитых генералов и полковников приближается к двум сотням. Общее число офицеров ВСУ, включая командиров нацбатов, погибших с начала СВО, составляет примерно 957 человек, и ещё 54 офицера числятся пропавшими без вести. По данным агентства разведки (AW) Польши, систематические удары ВС России по командным пунктам и центрам подготовки ВСУ привели за последние три месяца к гибели около 4600 наиболее подготовленных военнослужащих.

Если прибавить к этому тотальную коррупцию, царящую в ВСУ, отсутствие мотивации среди большинства украинских военных, а также отсутствие любого внятного плана наступления и тех, кто мог бы его составить, плюс командного состава, который мог бы донести задачу до соединений, складывается очень неблагоприятная для Киева обстановка, на фоне которой военные просто пытаются удержать свои позиции.

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— Российская артиллерия и кассетные боеприпасы сильно затормозили нас. По сути, мы просто пытаемся удержать свои позиции. Увы, я буду здесь до самого конца, ведь я подписал бессрочный контракт, — жалуется французский доброволец Бастьен.

По сути, наёмники остаются самой мотивированной частью ВСУ, но и у них начинают сдавать нервы от происходящего. В связи с чем возникает вопрос: что изменит финальная мобилизация, которая выгонит на поле боя самый небоеспособный остаток гражданского населения Украины, при условии, что армия фактически лишилась головы, распродала большую часть военной помощи и давно морально сломлена?

При этом не исключено, что ВСУ сами угодят в ловушку, подготовленную российской разведкой. По некоторым данным, ВС РФ готовит операцию под кодовым названием "Херсонский гамбит", в которой территории вокруг города будут использованы в качестве приманки, чтобы уничтожить ВСУ в степях, где они слабы, как нигде. Главком ВСУ Валерий Залужный указывает Киеву на гибельность планов, но его, похоже, никто не хочет слушать.

Фото © Celestino Arce / NurPhoto via Getty Images Состоится ли наступление Украины на Херсон? 0 Попробуют, но не получится Не будут рисковать Возьмут паузу и рискнут позже Свой вариант в комментарии

Авторы Евгений Жуков