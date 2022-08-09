ВСУ получили первую партию турецких бронемашин Kirpi

Войска Незалежной получили первую партию из 50 бронемашин Kirpi, произведённых в Турции. Об этом сайту Украинского милитарного центра рассказал депутат правящей партии "Слуга народа" Юрий Мисягин.

"Две бригады морской пехоты уже пользуются полусотней машин. Ждём ещё полторы сотни! Пулемёт, которым можно управлять вручную и поворачивать на 360 градусов, система пожаротушения, хорошая противоминная защита авто, броня Б6, 12 бойцов плюс экипаж", — заявил Мисягин.

По данным издания, Kirpi имеет однокузовную бронированную кабину, четыре пуленепробиваемых окна, а также противоминно-взрывостойкие сиденья с амортизацией. На крыше есть аварийный люк, через который можно выбраться в случае аварии. Бронемашина вмещает 13 человек личного состава, включая водителя, командира и пулемётчика.