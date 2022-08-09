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9 августа, 12:30

ВСУ получили первую партию турецких бронемашин Kirpi

Депутат Верховной рады Мисягин заявил, что ВСУ получили 50 турецких бронемашин Kirpi

Войска Незалежной получили первую партию из 50 бронемашин Kirpi, произведённых в Турции. Об этом сайту Украинского милитарного центра рассказал депутат правящей партии "Слуга народа" Юрий Мисягин.

"Две бригады морской пехоты уже пользуются полусотней машин. Ждём ещё полторы сотни! Пулемёт, которым можно управлять вручную и поворачивать на 360 градусов, система пожаротушения, хорошая противоминная защита авто, броня Б6, 12 бойцов плюс экипаж", – заявил Мисягин.

По данным издания, Kirpi имеет однокузовную бронированную кабину, четыре пуленепробиваемых окна, а также противоминно-взрывостойкие сиденья с амортизацией. На крыше есть аварийный люк, через который можно выбраться в случае аварии. Бронемашина вмещает 13 человек личного состава, включая водителя, командира и пулемётчика.

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mil.in.ua

Анатолий Симоненко

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