Свиньи-убийцы снова вышли на улицы посёлка в Иркутской области: местные жители — в ужасе

Жительница посёлка Тельмы Иркутской области, где ранее вследствие нападения свиней погиб мужчина, обвинила местные власти и полицию в бездействии. С её слов, животные опять гуляют по улицам без присмотра.

"Помогите, пожалуйста, обратить внимание Усольского суда, полиции. Тельма опять на связи и просит помощи. Хозяина свиней-убийц не наказали, свиней оставили дома, ни подписки не взяли, ни штраф не выписали, а свиньи вновь вышли на улицу: все 30 штук ходят. А полиция бездействует от слова "совсем", — написала сельчанка "Газете.ru".

Однако в администрации Тельмы обвинения отвергают и уверяют, что всё делают по закону. В отношении владельца свиней уже составлено четыре административных протокола, ещё шесть — будут вскоре рассмотрены, ответили местные власти на запрос издания. Кроме того, ветеринары дадут оценку ситуации и разъяснят варианты действий. По словам представителя администрации, о принимаемых мерах жителям рассказали на проведённом собрании. Также там стараются оперативно реагировать на новые нарушения хозяином свиней.

"Сегодня он выпустил опять свиней, мы вызвали наряд полиции. Приехал наряд полиции, свиньи были загнаны домой, гражданин скрылся. Его до сих пор нет, найти его не могут", — уточнили в руководстве посёлка.