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9 августа, 12:09

Крупнейший крематорий ФРГ будет работать круглосуточно для экономии газа

Крупнейший в Германии крематорий "Рейн-Таунус" в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия будет работать беспрерывно, чтобы экономить газ. Об этом в интервью Bild рассказал управляющий Карл-Хайнц Кёнсген.

"Наши сотрудники отнеслись к этому с пониманием и приняли новый график. Нам было важно уже сейчас обеспечить нашу работоспособность без использования газа", — пояснил Кёнсген.

По его словам, ранее печи несколько раз в неделю нагревались до 800 градусов. Однако сейчас шамотные камни нагреют один раз в начале августа, после чего печи не будут выключать, чтобы температура поддерживалась самим процессом сгорания. К такому решению, по словам Кёнсгена, подталкивает повышение цен на 600 процентов.

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Ранее сообщалось, что в Германии стоимость газа достигла рекордных отметок. При текущей стоимости средние годовые затраты на его потребление семьёй в Германии составляют свыше 3,5 тысячи евро — около 213 тысяч рублей. По ценам августа прошлого года эта сумма составила бы лишь 1,3 тысячи евро — примерно 80 тысяч рублей.

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Shutterstock

Анатолий Симоненко

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