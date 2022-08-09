Крупнейший крематорий ФРГ будет работать круглосуточно для экономии газа

Крупнейший в Германии крематорий "Рейн-Таунус" в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия будет работать беспрерывно, чтобы экономить газ. Об этом в интервью Bild рассказал управляющий Карл-Хайнц Кёнсген.

"Наши сотрудники отнеслись к этому с пониманием и приняли новый график. Нам было важно уже сейчас обеспечить нашу работоспособность без использования газа", — пояснил Кёнсген.

По его словам, ранее печи несколько раз в неделю нагревались до 800 градусов. Однако сейчас шамотные камни нагреют один раз в начале августа, после чего печи не будут выключать, чтобы температура поддерживалась самим процессом сгорания. К такому решению, по словам Кёнсгена, подталкивает повышение цен на 600 процентов.