Погибший в ходе "Операции Z" военный из Алтайского края получил звание Героя России
Военнослужащий Олег Шипицин. Обложка © Официальный сайт Алтайского края
Военнослужащему из Алтайского края Олегу Шипицину посмертно присвоили звание Героя России. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Военнослужащего Олега Шипицина посмертно удостоили звания Героя России. Фото © Официальный сайт Алтайского края
Военнослужащего Олега Шипицина посмертно удостоили звания Героя России. Фото © Официальный сайт Алтайского края
Военнослужащего Олега Шипицина посмертно удостоили звания Героя России. Фото © Официальный сайт Алтайского края
"Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выезжал в Косихинский район, чтобы по поручению президента страны [Владимира Путина] передать на хранение "Золотую Звезду" Героя России матери Олега Александровича Шипицина", — говорится в релизе.
Глава региона выразил искренние соболезнования родным и близким военного и заверил, что государство будет проявлять особую заботу о семье Героя России. У него остались маленькие сын и дочь.
Шипицин был кадровым военным, принимал участие в боевых действиях в Чечне, выполнял задачи по восстановлению правопорядка на территории Таджикистана, в 2021 году был миротворцем в Карабахе. Был награждён двумя правительственными наградами: медаль Суворова "За отвагу и мужество" и "За воинскую доблесть и мужество" II степени.
А ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России полковнику Ольге Качуре (позывной Корса), погибшей при исполнении служебных обязанностей. Также глава ДНР Денис Пушилин посмертно присвоил полковнику Качуре звание Героя ДНР. Она была полковником гвардии и почётным гражданином Горловки. До 2012 года Корса служила в украинской армии, а в 2014-м перешла на сторону ДНР.