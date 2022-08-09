Погибший в ходе "Операции Z" военный из Алтайского края получил звание Героя России

Военнослужащему из Алтайского края Олегу Шипицину посмертно присвоили звание Героя России. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Военнослужащего Олега Шипицина посмертно удостоили звания Героя России. Фото © Официальный сайт Алтайского края

Военнослужащего Олега Шипицина посмертно удостоили звания Героя России. Фото © Официальный сайт Алтайского края

Военнослужащего Олега Шипицина посмертно удостоили звания Героя России. Фото © Официальный сайт Алтайского края

"Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выезжал в Косихинский район, чтобы по поручению президента страны [Владимира Путина] передать на хранение "Золотую Звезду" Героя России матери Олега Александровича Шипицина", — говорится в релизе.

Глава региона выразил искренние соболезнования родным и близким военного и заверил, что государство будет проявлять особую заботу о семье Героя России. У него остались маленькие сын и дочь.

Шипицин был кадровым военным, принимал участие в боевых действиях в Чечне, выполнял задачи по восстановлению правопорядка на территории Таджикистана, в 2021 году был миротворцем в Карабахе. Был награждён двумя правительственными наградами: медаль Суворова "За отвагу и мужество" и "За воинскую доблесть и мужество" II степени.