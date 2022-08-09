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9 августа, 11:58

Путин призвал бороться с алкоголизацией населения в моногородах

Путин призвал заняться решением проблем бедности и алкоголизма в моногородах

Президент России Владимир Путин встретился с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым. Во время беседы глава государства обратил внимание на проблемы моногородов региона и, в частности, на высокий уровень алкоголизации населения.

Путин обратил внимание на проблемы моногородов. Видео © LIFE

"Их (моногородов. — Прим. Лайфа) всего 11 в области, и четыре из них находятся в такой ситуации, которая требует того, чтобы ими занимались на постоянной основе... От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими моногородами, и другая проблема — это высокий уровень алкоголизации населения. Не нужно ничего запихивать куда-то под ковёр, лакировать, надо заниматься самыми острыми проблемами. Я прошу вас обратить на это внимание", сказал Путин, добавив, что в одиночку с этими проблемами не справиться, поэтому региону нужно взаимодействовать с федеральными органами власти.

В ходе встречи глава государства также обсудил с губернатором социально-экономические вопросы развития Кировской области и газификацию региона.

Путин назвал ситуацию с отходами болевой точкой для России

Путин назвал ситуацию с отходами болевой точкой для России

Ранее Путин назвал недостаточными темпы снижения бедности в России. Президент привёл данные за 2017 год, когда в стране было 12,9% граждан, находящихся в такой ситуации. По итогам прошлого года уровень снизился до 11%, однако этого недостаточно, считает глава государства.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев

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