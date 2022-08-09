Путин призвал бороться с алкоголизацией населения в моногородах
Путин призвал заняться решением проблем бедности и алкоголизма в моногородах
Президент России Владимир Путин встретился с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым. Во время беседы глава государства обратил внимание на проблемы моногородов региона и, в частности, на высокий уровень алкоголизации населения.
Путин обратил внимание на проблемы моногородов. Видео © LIFE
"Их (моногородов. — Прим. Лайфа) всего 11 в области, и четыре из них находятся в такой ситуации, которая требует того, чтобы ими занимались на постоянной основе... От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими моногородами, и другая проблема — это высокий уровень алкоголизации населения. Не нужно ничего запихивать куда-то под ковёр, лакировать, надо заниматься самыми острыми проблемами. Я прошу вас обратить на это внимание", — сказал Путин, добавив, что в одиночку с этими проблемами не справиться, поэтому региону нужно взаимодействовать с федеральными органами власти.
В ходе встречи глава государства также обсудил с губернатором социально-экономические вопросы развития Кировской области и газификацию региона.
Ранее Путин назвал недостаточными темпы снижения бедности в России. Президент привёл данные за 2017 год, когда в стране было 12,9% граждан, находящихся в такой ситуации. По итогам прошлого года уровень снизился до 11%, однако этого недостаточно, считает глава государства.
Новости
Гоблин вспомнил поездку во Францию, которая показывает, что отношение к русским там не изменилось за много лет
сегодня в 11:51
"Глупость несусветная!": Джабарова рассмешили угрозы премьера Эстонии лишить россиян "привилегии" посещать ЕС
сегодня в 11:50
В Калуге жених с тестем и другом избили полицейских на свадьбе
сегодня в 11:41
LIFE