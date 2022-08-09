Путин призвал бороться с алкоголизацией населения в моногородах

"Их (моногородов. — Прим. Лайфа) всего 11 в области, и четыре из них находятся в такой ситуации, которая требует того, чтобы ими занимались на постоянной основе... От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими моногородами, и другая проблема — это высокий уровень алкоголизации населения. Не нужно ничего запихивать куда-то под ковёр, лакировать, надо заниматься самыми острыми проблемами. Я прошу вас обратить на это внимание", — сказал Путин, добавив, что в одиночку с этими проблемами не справиться, поэтому региону нужно взаимодействовать с федеральными органами власти.