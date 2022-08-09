Гоблин вспомнил поездку во Францию, которая показывает, что отношение к русским там не изменилось за много лет

Переводчик, публицист, блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) не удивился запрету для россиян посещать средневековый Венсенский замок во Франции. В связи с этим он вспомнил похожую историю, произошедшую с ним во времена СССР.

"Ехал как-то из Парижа на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, где похоронены Тарковский, Бунин, Рудольф Нуриев, а также военные преступники. Товарищи, которые меня туда везли, сказали: "Заходя в церковь, по-русски не говори. У тебя попросят паспорт, а если увидят, что он советский, тебя оттуда выгонят и могут избить", — рассказал Гоблин телеканалу "360".

Поэтому публициста не удивил нынешний запрет, он назвал эти ограничения по национальному признаку "прекрасными традициями демократической Франции".