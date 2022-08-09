Гоблин вспомнил поездку во Францию, которая показывает, что отношение к русским там не изменилось за много лет
Дмитрий Пучков назвал запрет россиянам посещать Венсенский замок "традициями демократической Франции"
Переводчик, публицист, блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) не удивился запрету для россиян посещать средневековый Венсенский замок во Франции. В связи с этим он вспомнил похожую историю, произошедшую с ним во времена СССР.
"Ехал как-то из Парижа на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, где похоронены Тарковский, Бунин, Рудольф Нуриев, а также военные преступники. Товарищи, которые меня туда везли, сказали: "Заходя в церковь, по-русски не говори. У тебя попросят паспорт, а если увидят, что он советский, тебя оттуда выгонят и могут избить", — рассказал Гоблин телеканалу "360".
Поэтому публициста не удивил нынешний запрет, он назвал эти ограничения по национальному признаку "прекрасными традициями демократической Франции".
"Глупость несусветная!": Джабарова рассмешили угрозы премьера Эстонии лишить россиян "привилегии" посещать ЕС
Напомним, ранее агентство France-Presse узнало, что гражданам России запретили посещать средневековый Венсенский замок, который находится к юго-востоку от Парижа. Якобы после начала спецоперации РФ на Украине было выпущено соответствующее "внутреннее распоряжение".
ТАСС / Руслан Шамуков