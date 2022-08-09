Экс-офицер ВСУ предрёк Украине развал и гибель из-за действий Зеленского

"Человек, который развалил страну, человек, который обещал мир. Обещал встать на колени перед [президентом РФ Владимиром] Путиным, лишь бы никто больше не погибал", — напомнил Суворов в разговоре с Ura.ru .

Сейчас экс-военный Украины на стороне России и работает в администрации Херсонской области. По его словам, в ВСУ он попал не по своей воле, а к Зеленскому всегда относился негативно. Суворов рассказал, что когда был в Киеве начальником экологической инспекции, то приглашал артистов "Квартала 95" вместе с нынешним украинским лидером вести день рождения сына. "Стоило это недорого, точно дешевле, чем сейчас стране обходится этот бедлам", — заключил он.