Экс-офицер ВСУ предрёк Украине развал и гибель из-за действий Зеленского
Владимир Зеленский в статусе участника юмористического шоу "Квартал 95" обходился Украине дешевле, чем в должности президента страны. Теперь же Незалежной грозит гибель из-за его действий, считает бывший офицер ВСУ Сергей Суворов.
"Человек, который развалил страну, человек, который обещал мир. Обещал встать на колени перед [президентом РФ Владимиром] Путиным, лишь бы никто больше не погибал", — напомнил Суворов в разговоре с Ura.ru.
Сейчас экс-военный Украины на стороне России и работает в администрации Херсонской области. По его словам, в ВСУ он попал не по своей воле, а к Зеленскому всегда относился негативно. Суворов рассказал, что когда был в Киеве начальником экологической инспекции, то приглашал артистов "Квартала 95" вместе с нынешним украинским лидером вести день рождения сына. "Стоило это недорого, точно дешевле, чем сейчас стране обходится этот бедлам", — заключил он.
Ранее Лайф писал, что украинский президент Владимир Зеленский покинет Незалежную или же погибнет от рук собственных граждан. Такой сценарий развития событий озвучил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
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