Эксперт назвал ситуацию с трубопроводом "Дружба" стрессом для Европы

Украина создала своим европейским партнёрам дополнительный стресс, остановив прокачку нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию. Об этом заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT.

"Поскольку в Европе и газа не хватает, и уголь дорогой, а дополнительный стресс со стороны поставок нефти усложняет ситуацию", — отметил он.

По словам Митраховича, предполагалось, что нефть по трубам не должна была подпасть под масштабные санкции, потому что нефтеперерабатывающие заводы сложно переориентировать на другие виды топлива.