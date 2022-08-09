Эксперт назвал ситуацию с трубопроводом "Дружба" стрессом для Европы
Аналитик Митрахович рассказал, как Украина загнала Европу в стресс, остановив прокачку нефти
Украина создала своим европейским партнёрам дополнительный стресс, остановив прокачку нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию. Об этом заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT.
"Поскольку в Европе и газа не хватает, и уголь дорогой, а дополнительный стресс со стороны поставок нефти усложняет ситуацию", — отметил он.
По словам Митраховича, предполагалось, что нефть по трубам не должна была подпасть под масштабные санкции, потому что нефтеперерабатывающие заводы сложно переориентировать на другие виды топлива.
Ранее советник президента "Транснефти" Игорь Дёмин сообщил, что Украина остановила прокачку нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию. Это произошло из-за невозможности российской стороны провести платёж за транзит в условиях санкций ЕС. Прокачка по северной ветке пока ещё в силе. Напомним, что она идёт через Белоруссию в Польшу и Германию.